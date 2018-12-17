وزير التعليم: سنبدأ تدريس لغة ثانية للطلاب بدءًا من أولى إعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أننا الوزارة بدأت تدريس اللغة الإنجليزية في مراحل رياض الأطفال ولكن الإعلام في مصر قال إننا لاغيناه.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المنعقد الآن بمدينة الغردقة، أن "المناهج الدراسية الجديدة مبنية على أربع محاور من أكون؟ ومن حولي؟ وكيف يكون العالم من حولي؟ وكيف أتواصل معه؟".

وتابع: "المناهج مبنية بفلسفة جديدة وتعلم للطلاب من خلال قصة أو فيديو أو حدوتة".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هناك ٤ مواد أساسية و٤ مواد أخرى اختيارية في الثانوية العامة الجديد أي بعد ١٠ سنوات، مضيفًا أن سيبدأ تدريس لغة ثانية للطلاب بدءا من أولى إعدادي.

وذكر وزير التعليم، أن تأليف المناهج شارك فيه العديد من الشركات التعليمية الأجنبية بإشراف الوزارة، موضحا أن نهضة مصر الشريك الرئيسي الوزارة في إنتاج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي.