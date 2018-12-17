بالصور- رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بالدراسة ومستشفى القاهرة الفاطمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مركز طب الأسرة بالدراسة، ومستشفي القاهرة الفاطمية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ورافقه خلال تلك الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بمركز طب الأسرة بالدراسة، أجرى الدكتور مصطفي مدبولي حوارات مع المرضي المتواجدين للاطمئنان عليهم ومعرفة رأيهم في المبادرة، حيث تقدموا بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلك المبادرة الهامة، مشيدين بما تلقوه من خدمة طبية اثناء خضوعهم للكشف.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارات مع العاملين في المركز للاطمئنان علي سير المبادرة بانتظام ومعرفة حجم المترددين، وفي هذا الصدد اشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على المبادرة حيث وصل عدد المترددين لإجراء الكشف حتى الان إلى 18 مليوناً و720 الفاً، مضيفة أنه فور ثبات إيجابية العينة يتم أخذ بيانات المريض وتحويله على المستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة والمتابعة معه لحين التأكد من شفائه تماماً.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي أيضا مستشفي القاهرة الفاطمية للاطمئنان علي تلقي المواطنين الذين ثبت مرضهم بالكشف العلاج اللازم، حيث قال له أحد المرضي" نشكركم جدا على تلك المبادرة لأنه طالما فيه صحة كويسة كله هيبقي تمام"، موجهاً الشكر للرئيس على هذه المبادرة.

وحث رئيس الوزراء المرضي علي متابعة العلاج للاطمئنان على صحتهم، مضيفاً أنه لا داعي للقلق خاصة أن نسب الشفاء من مرض فيروس سي تصل إلى 96%.

وخلال الجولة، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٦ ملايين و٥١ ألفا و٨٥٥ مواطنا حتى ظهر اليوم السابع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة "www.stophcv.eg".