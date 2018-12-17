شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: المحافظة الأولى في برنامج «مشروعك» بتوفير 26 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم عن تنفيذ 14أالف و98 مشروعا ً بقيمة إجمالية قدرها مليار و205 مليون و737 ألف و880 جنيها من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك». أضاف المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 26 ألف و582 فرصة عمل وهى تمثل حجم الانجازات التي تمت منذ البدء بالمشروع وحتى نهاية نوفمبر 2018 وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي أولا بأول لتلافى السلبيات.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ برنامج «مشروعك»، مؤكداً أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتي من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه، قال وليد أحمد مدير المشروع القومي «مشروعك»، إن عدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف من خلال التقرير السنوي الذي أعدته إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة لتأتى محافظة المنيا في المركز الاول في عدد المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية، موضحا ً أن إجمالي المشروعات المقدمة 15278 مشروع بقيمة اجمالية قدرها مليار و376 مليون و309 الف و984 جنيهاً، فيما جاء إجمالي المشروعات تحت الدراسة 545 بقيمة 110 مليون و838 ألف و100 جنيه.