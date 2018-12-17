شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنجيلية مصر لثريا بشعلاني: نهدف لتعزيز روح الانفتاح والعيش المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق لها؛ الأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري للمجلس، والأب غابريال هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: «إننا نؤمن بأنَّ الوحدة بين الكنائس تعني الشراكة في الإيمان المسيحي وفي خدمة شعبها والكنيسة ومصر، وأن لكل كنيسة نظامها الخاص، ونهدف دائمًا إلى العمل على بناء وتعزيز روح الانفتاح والعيش المشترك بسلام ومحبة».

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل، أمس الأحد، الدكتورة ثريا بشعلاني، والوفد المرافق لها، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.