شكرا لقرائتكم خبر عن «المهن الطبية»: تغطية احتياجات السوق المحلي من الإنسولين مختلف التركيز بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت شركة المهن الطبية احدى شركات «اكديما» للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بمرور ٣ سنوات على تواجد إنسولين مصري بجودة عالمية، بحضور أساتذة واطباء الباطنة والسكر من الجامعات المصرية والجمعيات المصرية لامراض السكر المتخصصة وكذلك عدد كبير من لااطباء المتخصصين في علاج مرض السكر بوزارة الصحة.

وأكد الدكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المهن الطبية تقوم بتصنيع أنسولين محلى وفقا لأعلى معدلات الجودة الأمريكية في التصنيع والمواد الخام.

وقال كيلانى، خلال الاحتفالية، أنه يتم حاليا تصنيع 3 أنواع من الأنسولين وتوفيرهم بالسوق وسيتم تصنيع نوعين من الأنسولين القلم وتوفيرة بالسوق في النصف الثانى من عام 2019.

وأوضح، أنه تم تغطية احتياجات السوق المحلى من الأنسولين مختلف التركيز بنسبة 70%، مضيفا أن الشركة تتعاون مع وزارة الصحة لتوريد الأنسولين إلى مستشفياتها، لافتا إلى أنه حتى الآن تم توفير ما يقرب من 8 ملايين عبوة أنسولين لوزارة الصحة، وتابع: «الأنسولين من الأدوية الحيوية التي لا يمكن للسوق الاستغناء عنها ونسعى بكل الطرق لتوفير كافة احتياجات المريض في السوق الحرة أو وزارة الصحة».

من جانبه، قال الدكتور ناجى حسن، مدير القطاع التجارى بالشركة، أن الشركة تقدم من خلال وزارة الصحة والسوق الحرة أفضل وأجود أنواع الأنسولين ما جعل الاعتماد عليه ركيزة أساسية بدلا من الاعتماد على المستورد، لافتا إلى أن الشركة تغطى كافة الاحتياجات التي تطلب منها للدولة.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى توعية المريض بجميع أساليب الحصول على الأنسولين دون الدخول في مضاعفات أو مشاكل صحية، لافتا إلى أن الشركة تقدم التوعية الازمة للاطباء بما يتم انتاجة من احدث انواع الانسولينات بالاضافة إلى كافة الدراسات التي يجريها الباحثين عن هذا المرض.

وتابع: «عام 2019 سيشهد تغطية السوق المحلى واحتياجات الوزارة بمخزون استراتيجى كبير بمخازن وزارة الصحة»، لافتا إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على الانسولين المحلى»، وتابع: «يشارك في التوعية للأطباء مجموعة كبيرة من كبار الأساتذة في علاج مرض السكر».