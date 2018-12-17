شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تُعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية والطبية الشاغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل ثلاثة عشر وظيفة أكاديمية شاغرة بكلية الطب البشري ومعهد جنوب مصر للأورام من معاوني أعضاء هيئة التدريس (معيدين) من ضمنهم 12 معيد بكلية الطب بواقع معيد في كلٍ من أقسام الهستولوجيا والميكروبيولوجيا الطبية والمناعة والفسيولوجيا الطبية والصحة العامة وطب المجتمع والفارماكولوجيا الطبية والطفيليات الطبية ومعيدان اثنين بكلٍ من أقسام الكيمياء الحيوية الطبية والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والباثولوجيا، إلى جانب معيد واحد بقسم باثولوجيا الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام.

وصرح «الجمال» عن حاجة المستشفيات الجامعية ومستشفى الأورام إلى 271 طبيب مقيم بواقع 239 طبيب مقيم بمختلف أقسام المستشفى الجامعي، و32 طبيب مقيم بمستشفى الأورام.

وشدّد «الجمال» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، عميد كلية الطب البشري، إلى أن المتقدم لشغل وظيفة معيد يجب أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط دفعتي سبتمبر 2016م وسبتمبر 2017م وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في كلٍ من التقدير العام وتقدير مادة التخصص وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز) على أن يسمح لدفعة 2017م بالتقدم خلال الشهرين الأخيرين من مدة الامتياز.

أما المتقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم فيجب أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في كلٍ من التقدير العام وتقدير مادة التخصص وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز) على ألا يكون قد مر أكثر من عامين على انتهاء مدة التدريب.

كما يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين لوظائف المعيدين والأطباء المقيمين الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية اعتبارمن 18/12/2018 إلى 17/1/2019م وللاطلاع علي كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلي موقع الجامعة.