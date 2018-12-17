شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا يشكر السيسي على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المستشار النمساوي سباستيان كورتز، مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها كانت مكثفة وجيدة وإيجابية للغاية.

وقال كورتز، في مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين: «أشكر فخامتكم على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية فمصر والاتحاد الأوروبي كانت لديهما مباحثات جيدة للغاية في هذا الأمر».

ودلل كورتز، على ذلك أنه لم يصل إلى إيطاليا المزيد من المهاجرين وهو ما يساعد على إرساء المزيد من الاستقرار في أوروبا وتدمير خطط مهربي البشر ويجعل حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تنتهي في البحر المتوسط.

وأعرب عن شكره للرئيس السيسي، على التعاون وما جرى خلال المحادثات من تبادل مفيد للآراء ووجهات النظر تجاه القضايا موضوع البحث، مؤكدا أن هذه الأجواء الإيجابية من شأنها ترسيخ العلاقات وتحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة والمستويات.

واختتم المستشار النمساوي، «شكرا جزيلا فخامة الرئيس على زيارتكم للنمسا وشكرا جزيلا على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأوروبي غدا وكذلك في يومي الـ24 والـ25 من فبراير المقبل حيث يعقد ملتقى بين الاتحاد الإفريقي وأوروبا».