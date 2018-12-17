شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا يحمل لاجئين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار النمساوي سباستيان كيرتز، إلى العمل سويا والتعاون لإعادة الاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتزعقب مباحثاتهما في فيينا، الاثنين، إن مصر ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا تجاه اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر نحو خمسة ملايين شخص يعيشون وسط المصريين ويقدم لهم ما يقدم للمصريين، فهم ليسوا في معسكرات ونعاملهم كمواطنين، وأتحنا لهم فرص العمل.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا يحمل لاجئين، ولن نسمح بخروج لاجئين يكون مصيرهم هو التعرض للغرق في البحر، لافتا إلى أن هذا الموضوع كان أحد الموضوعات التي تم مناقشتها مع المستشار النمساوي، منوها بأن مصر تبذل جهودا ضخمة في هذا الموضوع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تحدث مع مستشار النمسا سباستيان كيرتز عن الإرهاب وتأثيره المدمر على الاستقرار والأمن وشعوب المنطقة بالكامل.

وتساءل الرئيس السيسي- خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مستشار النمسا- عما إذا كانت العناصر الإرهابية المتطرفة ستتحرك من مناطق النزاع وإلى أين يتجهون؟، وهل سيتم السماح لهم بالتحرك إلى مناطق هشة أخرى ومن هذه المناطق يجتمعوا مرة ثانية وينطلقون بعمليات إرهابية تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعا؟.

وجدد الرئيس السيسي شكره مرة ثانية للمستشار كيرتز على الاستقبال وعلى المباحثات الإيجابية والتنسيق والتعاون الذي تم الاتفاق عليه، خاصة أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من 2019، قائلا «نحن بحاجة إلى التنسيق المستمر بيننا وبما يحقق مصلحة البلدين».