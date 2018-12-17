شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس البرلمان النمساوي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الاثنين، رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا، بمقر البرلمان النمساوي بوسط فيينا. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر والنمسا. ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم، مأدبة عشاء يقيمها المستشار النمساوى سيباستيان كورتس على شرف الزعماء المشاركين بالمنتدى الأفريقي الأوروبي عالى المستوى الذي سيُفتتح رسميا صباح غد الثلاثاء.

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