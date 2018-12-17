شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: نقدر جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تحت قيادة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار النمساوي سباسيتان كيرتس، عن تقديره وتقدير بلاده لجهود الإصلاح الإقتصادي الجارية في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على قناعته بأن هناك الكثير من الطاقات الكامنة التي يمكن أن تتعاون النمسا بشأنها في مصر، وهناك اهتمامات مشتركة بين البلدين في هذ الصدد.

قال المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مباحثاتهما، الاثنين، إن هناك أكثر من 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، لافتًا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في أفريقا والشرق الأوسط.

ورحب المستشار النمساوي بالرئيس السيسي، معربًا عن سعادته للقاء الرئيس، حيث تم تبادل الرؤى بينهما إذاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونوه إلى أنه التقى الرئيس السيسي أربع مرات في القاهرة ونيويورك.

وأضاف أنه تم اليوم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالتعليم والبحوث والتقنية والتبادل العلمي. ووجه المستشار النمساوي الشكر للرئيس السيسي على التعاون إذاء مكافحة الهجرة غير الشرعية، فمصر تؤكد أن أحدًا من اللاجئين لن يخرج من مصر إلى أوروبا.