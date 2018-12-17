شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلم 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاثنين، بديوان عام الوزارة، 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من مبادرة «مصر بكم أجمل» التي نظمتها مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

كما سلم الوزير -أيضا- 71 شهادة «أمان» للعاملين بشركه الدقهلية للدواجن، وذلك بحضور أحمد القللي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية، والسنجابي وكيل المديرية، وقيادات المديرية، فضلا عن رئيس الشركة ومديرها العام .

وقال «سعفان» إن تنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل» تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة بالاهتمام في رعاية هذه الفئة خلال السنوات المقبلة أيضا وليس العام فقط، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وشدد الوزير على الإخلاص في العمل من أجل خدمه المواطن المصري، موجها الشكر والتقدير لكل الشركات التي قامت بالمساعدة في توفير شهادات أمان لعمالها، معربا عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لكي نتخلص من عبء البطالة.

وزير القوي العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير القوي العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير القوي العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير القوي العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير القوي العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أدت إلى استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم، مشيراً إلى أن شهادة أمان تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى في طريق حماية تلك الفئة.

ووجه الوزير، مديري مديريات القوى العاملة على مستوي المحافظات بضرورة توفير شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ليقوم بتسليمها تباعا.

ومنح الوزير شهادات تقدير لكل من رئيس مجلس إدارة، ومدير عام شركة الدقهلية للدواجن، وتكريم أحمد القللي مدير المديرية باسم فريق العمل القائم على البرامج الثلاث لمبادرة «مصر بكم أجمل» بالمحافظة.