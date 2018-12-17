شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدورات التدريبية لـ«قيد الصحفيين» السبت.. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن الدورات التدريبية المؤهلة للمثول أمام لجنة القيد المقبلة، ستبدأ السبت المقبل ٢٢ ديسمبر الجاري.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الدورات التدريبية، تولت لجنة تطوير المهنة والتدريب تنظيمها، والإشراف الكامل عليها، وفق برنامج تطوير غير مسبوق في نقابة الصحفيين، يحقق الهدف والفلسفة من تلك الدورات، ويعالج أخطاء التطبيق السابق لها عند انعقادها في أماكن أخرى سابقًا.

وأشار إلى أن مدة الدورة التي تنظم الآن بمعهد نقابة الصحفيين، ٢٠ يومًا متصلة لكل المتدربين بالتزامن، حيث يقسم المتقدمون إلى ثلاث مجموعات، ويشمل اليوم التدريبي ٦ساعات، تبدأ من العاشرة صباحًا، يتخللها ساعة راحة.

وأوضح أن البرنامج الذي وضعه، يشمل دراسة عامة لجميع المتقدمين في العشرة أيام الأولى، تشمل ١٦ محورًا تأسيسيًا، ما بين صناعة المصدر، وفن صياغة التقاط الخبر وصياغته، ومرورًا بالحوار الصحفي والتحقيق، والتصوير وصحافة الفيديو، والأخطاء الشائعة باللغة العربية، ومهارات التعبير عن النفس وكتابة cv«» باللغة الإنجليزية، وحتى فن كتابة العناوين والصياغة.

وواصل عبدالمجيد: «الشق التأسيسي، يشمل محاضرات في مجال التثقيف القانوني، عبر محاضرات في حقوق وواجبات الصحفي، وجرائم النشر من واقع قضايا تنظرها المحاكم، فضلًا عن محاضرات في أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحفي، لبناء ثقافة مهنية وقانونية، تصلح لقاعدة تأسيسية يبني عليها الصحفي لاحقًا من خلال اجتهاده».

وعن الشق الثاني، من البرنامج المكثف غير المسبوق، مقارنة بالمحتوى وعدد أيام التدريب، قال عبدالمجيد: إن الشق الثاني تخصصي، بمعنى سيتم تقسيم الزملاء إلى مجموعات وفق تخصصهم في صحفهم القادمين منها، مثلًا: «محررو الديسك مجموعة، ومنتجو المحتوى الخبري، مندوبو الجريدة في وزارات في مجموعة، المصورون في مجموعة، ورسامو الكاريكاتير في مجموعة، والمخرجون في مجموعة، والمدققون اللغويون في مجموعة، والمترجمون- بحسب اللغة- كل منهم مجموعة.. وهكذا».

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه «تم إعداد برنامج مكثف ومحاضرين محترفين في كل تخصص، سيتم خلاله منحهم دورة تغوص في عمق تخصصهم احترافًا، وتخلق في قدراتهم قيمة مهنية مضافة وحقيقية، وفي الشق التحريري ثلاثة أيام «مشترك»، وينقسمون إلى محرري اقتصاد ورياضة وبرلمان وخارجي ومندوبي وزارات ومراسلي محافظات.. وهكذا، ليتم التركيز مع كل مجموعة في مجال تخصصها».

وعن وثيقة اجتياز الدورة، قال عبدالمجيد: «سيتم تقييم المستوى المهني، من خلال مختصين في كل فرع مهني، وتسجل نتيجة الاختبار بنهاية الدورة في الشهادة التي ترفق بأوراق المتقدم، لتكون بمثابة تقرير من المدربين أساتذة كبار بالمهنة، تُرفع إلى لجنة القيد، برئاسة خالد ميري، وكيل أول النقابة، للاسترشاد بها عند تقييم لجنة القيد للمتقدم واتخاذ القرار بشأنه».