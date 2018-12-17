شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مشارك بـ«مصر تستطيع بالتعليم»: سأقدم تقريرًا عن المؤتمر لمدرستي في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب الطفل «حمد» ٨ سنوات، نجل الدكتور حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان والمشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» أن يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقال «حمد»، خلال كلمته، إنه يعيش في اليابان، لكنه يحب مصر، وسعيد بمشاركته في المؤتمر، ووجه الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على دعوة والده، مشيرًا إلى أنه سيقدم تقريرا عن المؤتمر لمدرسته في اليابان بالإضافة إلى أنه سيقوم بتدريب طلاب مدرسة في المنيا مسقط رأس والده.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور 28 عالما من العقول المصرية التي تميزت بالخارج وجميعهم من أصحاب الخبرة والإنجازات في تخصصات ذات ارتباط وثيق بالعملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وربطها بالتكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن مؤتمر «مصر تستطيع» هو ملتقى تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم بدول العالم. ويقام المؤتمر سنويا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم اختيار مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستضافة النسخة الرابعة من المؤتمر التي تستمر فعالياته لمدة يومين.