شكرا لقرائتكم خبر عن «السرعات العالية للهواتف المحمولة».. محاضرة لمخترع الواي فاي بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جامعة أسيوط، الاثنين، انطلاق فعاليات المحاضرة العلمية بعنوان «السرعات العالية للهواتف المحمولة من الواي فاي إلى تقنية 6G» والتي ينظمها قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي، والدكتور مؤمن طة حنفي رئيس قسم الهندسة الكهربائية، والدكتور عمر عبدالجابر المدرس بقسم الهندسة الكهربائية ومنسق المحاضرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بمختلف أقسام كلية الهندسة.

وأكد الدكتور مؤمن طة أن الهدف من المحاضرة هو التعريف بنظم الاتصالات الحديثة وأهم مراحل تطورها وكيفية عملها، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على عقد العديد من الندوات والفعاليات العلمية والعملية للطلاب كلية الهندسة بمختلف الأقسام وتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي.

وخلال المحاضرة، استعرض الدكتور حاتم زغلول مراحل تطور نظم الاتصالات السريعة منذ نشأة العملية الاتصالية حتى وقتنا الحالي والتي من ضمنها تقنية الواى فاى والجيل السادس وكذلك التطور طويل المدى للاتصالات الحديثة واللاسلكية، موضحاَ كيفية عمل شبكات الواى فاى وربط أجهزة استقبال الشبكات ببعضها لضمان تحسين الاتصالات التي تتم عبر الشبكات، داعياَ الطلاب إلى ضرورة الاجتهاد والتميز العلمي في المراحل التعليمية والتدريب العملي على كل ما هو جديد في عالم الاتصالات الحديثة والأجهزة التكنولوجية الحديثة، والتحلي بالثقة بالنفس وتنمية مهارات الابتكار والإبداع في ضوء المستجدات والمستحدثات التكنولوجية الحديثة التي يتميز بها عصرنا الحالي.

يشار إلى أن الدكتور حاتم زغلول قام بعمل مجموعة من الأبحاث والاختراعات العالمية ومن أهما اختراعين بالتعاون مع الدكتور ميشيل فتوش بنيت عليهما تقنية الواى فاى التي تتيح الاتصال اللاسلكي عالي السرعة بين الأجهزة الإلكترونية وبعضها مثل الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة، كما تم منحه العديد من الجوائز والشهادات العالمية لانجازاته في مجال ريادة الأعمال وجائزة كالجارى للمهاجرين المتميزين في أعوام 1998، 1999، كما قام بتأسيس شركة واى _لان بالتعاون مع الدكتور ميشيل فتوش عام 1992 لتحويل الاختراعات إلى منتجات تجارية وحصدت العديد من الجوائز العالمية لأفضل شركات صغيرة وجائزة اتحاد الصناعات الالكترونية عام 2003 وجائزة ويمى عام 2003 التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية وجائزة التفوق من مجلة Alberta V enture عام 2004، كما قام الدكتور حاتم زغلول بتأسيس مجموعة من شركات التكنولوجيا مثل شركة Cell، Clarity، NTG، QCC، Wireless Inc.

فعاليات المحاضرة العلمية بعنوان «السرعات العالية للهواتف المحمولة من الواى فاى إلى تقنية 6G»

فعاليات المحاضرة العلمية بعنوان «السرعات العالية للهواتف المحمولة من الواى فاى إلى تقنية 6G»