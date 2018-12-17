شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سعادتي بالغة بزيارة النمسا وعلاقتها الوثيقة مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته لزيارة النمسا وبالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين. وقال الرئيس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعادتي بالغة لزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة، نطمح لتعزيزها مستقبلا.. أتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا».

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سعادتي بالغة بزيارة النمسا وعلاقتها الوثيقة مع مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .