شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: عقد الدورة القادمة للجنة المصرية النمساوية المشتركة العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيارته الحالية للنمسا، وما جرى خلالها من مباحثات وما عكسته من توافق كبير سوف تكون نقطة انطلاق لمزيد من تعميق وتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز، عقب مباحثاتهما في فيينا، إنه تم خلال المباحثات الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المصرية النمساوية المشتركة خلال العام المقبل، بعد توقفها منذ عام 2010، وذلك لصياغة مجالات التعاون في قضايا مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي وتبادل الآراء بخصوص قضايا المنطقة.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للمستشار النمساوي على حفاوة الاستقبال والتكريم الذي قوبل به في فيينا.