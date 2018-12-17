شكرا لقرائتكم خبر عن "عاشور" يفتتح معهد المحاماة بطنطا.. ويؤكد: لن ينفق مليما على غير المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة ، معلنا عن مسئوليته خلال الفترة المقبلة ، عن فض ملف الخصومة داخل مجلس النقابة الفرعية للمحامين بطنطا، مؤكدا أنه لا يجوز المساس بالاصطفاف الوطني ووحدة المحامين، في ظل تلك المرحلة الخطيرة التي تمر بها المهنة، قائلا : سأنقل لكم من استجاب لجهود توحيد الصفوف ومن يحاول تعطيلها".

وقال "عاشور" إن المحاماة مرت بمواقف ومعارك جسيمة خاصة عقب ثورة 25 يناير ، وما نتج من إغلاق بعض المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة مما أثرت على عموم المحامين، وعلى موارد النقابة المالية، كل ذلك في ظل تدفق عددي على النقابة كاد أن يلتهم مواردها.

وأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة تنبه في 2013 لخطورة الوصول لـ "الافلاس الاكتواري" والوصول لمرحلة اللاعودة اقتصاديا نتيجة تحمل المشتغلين لغير المشتغلين في العلاج والمعاش، ولذلك قرر المجلس خوض معركة تنقية الجداول، مضيفا: "موارد النقابة لم تزيد بعد قرارات التنقية وهو ما يعني أن المحامين المشتغلين كانوا ينفقون على غير المشتغلين".

وأكد "عاشور" ، أنه لن يسمح بأن يخرج مليما واحدا من أموال المحامين المشتغلين لينفق على غير المشتغلين ، مهما كانت ضغوط البعض وممارستهم ومهما كانت الضغوط الانتخابية، فالتنقية أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين، ونسع لإعادة بنائها من جديد بسواعد المحامين المشتغلين، وليس مجرد فقط بناء المبنى الجديد لها".

حضر افتتاح معهد المحاماة يحيى التوني ، أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.