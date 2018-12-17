شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الأوقاف: اختيار خطباء مكافأة من طلاب كلية الدعوة باختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيشكل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف وكلية الدعوة بجامعة الأزهر برئاسة عميد الكلية الدكتور جمال فاروق، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى لاختبار طلاب السنتين الأخيرتين بكلية الدعوة للعمل خطباء مكافأة بأجر أثناء الدراسة.

وأضاف الوزير، فى لقائه بطلاب كلية الدعوة بحضور عميد الكلية الدكتور جمال فاروق، أنه سوف يستقبل الطلاب الأكفاء غير المنتمين لجماعات للعمل كخطباء جمعة بأجر مكافأة باختبارات.

وقال الوزير، سنساعد الطالب الجيد، حيث نحتاج لأكفاء، شريطة ألا يكون عضوا بجماعات الإسلام السياسى التى تتعامل بانتقاء وتسيء الظن فى الناس وتتعامل باستعلاء مع الناس وتدعم فرقة المجتمع.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة ومؤسساتها تحترم الشريعة وترفض مخالفتها، مطالبا الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالنشاطات الفكرية والرياضية والعلمية والانتماء فقط للأزهر وعلمائهم والعمل على مصلحة المسلمين.

وأوضح الوزير، أن الأوقاف بحاجة إلى أئمة لكنها لا تتيح الفرصة ألا للأكفاء، فالعبرة بالكفاءة لا العدد، مشيرا إلى أن إمام المسجد منفتح على الجميع.

وأهدى الوزير، كتابه الفهم المقاصدى لطلاب كلية الدعوة وزى أزهرى لتميز الطلاب فى الدراسة، مطالبا الطلاب بالتعلم من أساتذتهم وعدم الالتفات إلى غيرهم.