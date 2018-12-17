شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى النمسا يحتشدون لتحية السيسى.. والرئيس يستجيب لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد أبناء الجالية المصرية في النمسا أمام البرلمان النمساوي لتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب مصافحته. فيما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم ورفض مغادرة المكان قبل مصافحتهم.

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