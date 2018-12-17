شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأمريكية للقلب تضع خطوات بسيطة لطهى الطعام بطرق صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الجمعية الأمريكية للقلب American Heart Association أنه للتمتع بقلب صحى احرص على تناول الطعام الصحى، حيث يجب أن يبدأ تناول الطعام الصحي بخيارات غذائية صحية، فأنت لست بحاجة إلى أن تكون شيفا متخصصا لإعداد وجبات مغذية وصحية للقلب، تعلم كيفية البحث فى محل البقالة أو المطاعم أومكان عملك، وأى مناسبة عن الطعام الصحى، لكى تتجنب السمنة أو زيادة الوزن.



خفض الوزن



الجمعية الامريكية للقلب

وقالت الجمعية الأمريكية أنه لا يوجد عادة سبب واحد لزيادة الوزن أو السمنة، ولا يوجد حل واحد أيضا، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها والتي ستتخلص تدريجيا من السمنة، وترفع شعار "لتزن أقل، اطبخ أكثر"، فالطبخ المنزلي يجعلك تتحكم فى كل ما يدخل فى طعامك وجسمك.



ضع الخضروات والفواكه على قائمة مشترياتك

الجمعية تقدم

أولا: ضع الخضروات فى أعلى قائمة التسوق، واعتمد على وضع المزيد من الخضار، وقلل من اللحم، واعتمد على البقوليات، وتعتبر الفاصوليا نوعا من الخضروات، لذلك يمكنك تناول الفاصوليا بدلا من البرجر، وإضافة الكثير من الصلصة المفرومة، والطماطم والخس مع إضافة الخيار، والسبانخ، وشرائح الفلفل.



تجنب اضافة السكر على طعامك

ثانيا: تجنب السكريات، حيث أن السكر يحتوى على سعرات حرارية عالية، ولا يحتوى على أى قيمة غذائية أخرى له، يمكن الاعتماد على السكريات الطبيعية في الفواكه، والحليب، والحبوب.



استبدل السكريات بالفواكه المحتويه على السكريات الطبيعية

وأضافت أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن هو "السكر المضاف" إلى الطعام والمشروبات أثناء الطهى، بالإضافة إلى وعاء السكر الذى يوضع على المائدة، فإذا كنت تقوم بالطهى فى المنزل، فانك لن تضيف سكرا إلى طعامك، وأعد التفكير في مشروبك، بحيث تتناوله بدون سكر.



اعتمد على الحبوب الكاملة فى طعامك وليس على الحبوب التى تم نزع القشرة منها

ثالثا: اختار الخبز والبسكويت والحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة، والتى تحتوى على جميع أجزاء الحبوب، حيث إنه يتم تجريد الحبوب المكررة من القشرة الخارجية الصحية (النخالة)، مما يقلل من بعض العناصر الغذائية في الحبوب، إن تناول الحبوب الكاملة يشعرك بالشبع وهو نعمة حقيقية لمساعدتك فى خفض الوزن، فالأرز البني هو حبة كاملة، والأرز الأبيض ليس كذلك، وبالمثل فإن تقشير الفواكه والخضروات يقلل من محتواها من الألياف، لذلك فمن الأفضل تناول تفاحة بدلا من شرب عصير التفاح.