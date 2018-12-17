شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تنفى ما تردد عن سحب السفير المصرى فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول وجود توقعات بسحب السفير المصرى فى روما، معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، ومؤكداً على استمرار السفير المصرى فى روما فى القيام بمهام منصبه.

وجاء ذلك، في بيان رسمي، ردا على استفسارات من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الألكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصرى فى روما إلى القاهرة قريباً.

وناشد حافظ وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية فى العمل الصحفى والإعلامى.