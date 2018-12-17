حسن راتب: التعاون بين جامعتى العاصمة وميدول يمنح الخريج نفس الدرجة العلمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسن راتب: نسعد بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة ميدول النمساوية والتى تُعد من أفضل الجامعات فى العالم

وقع رجل الأعمال الدكتور حسن راتب ، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وجامعة العاصمة الجديدة، مذكرة تفاهم بفيينا بين جامعة العاصمة الجديدة وجامعة ميدول النمساوية فى حضور الرئيس السيسي ومستشار النمسا.

وقال الدكتور حسن راتب، إنه تم توقيع برتوكول التعاون بين جامعة مودول أكبر جامعات النمسا فى مجال السياحة والإدارة الفندقية والتى تعتبر ضمن أفضل 25 جامعة فى العالم فى مجال التخصص.

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وجامعة العاصمة الجديدة، فى تصريحاته من النمسا، إلى أن جامعة مديول تتميز بأنها جامعة تجمع بين النظرية والتطبيق وبين المنهج العلمى والممارسة العملية ويأتى هذا التعاون الذى يمنح الطالب والخريج من جامعة العاصمة نفس الدرجة العلمية التى تمنحها جامعة مودول فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بان تضم العاصمة الجديدة مراكز تنوير وجامعات على غرار الجامعات المتقدمة فى العالم لرفع كفائة الخريجين فى مختلف التخصصات وشهد التوقيع وزيرى التعليم العالى فى مصر والنمسا على هامش زيارة الريئس للنمسا.

وقد شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ونظيره النمساوى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة سيناء فى العاصمة الإدارية الجديدة ويمثلها الدكتور حسن راتب، وجامعة "ميدول" النمساوية،

ويأتى إنشاء جامعة العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار دعم حسن راتب لمشروعات تنمية التعليم والثقافة فى مصر، واستكمالا لمشروعاته التنموية والتعليمية وحرصا منه على مشاركة الدولة فى المشروعات القومية الكبرى

ومن الجدير بالذكر أن تشييد جامعة سيناء فى العاصمة الإدارية على مساحة 300 ألف متر مربع وتضم جميع التخصصات فى مجالات العلم المختلفة، كما تتميز هذه المنظومة العلمية بأنها تتعاون مع الجامعات العالمية وتستتفيد من أهم ما يميزها ويكون متوفر بجامعة العاصمة .















