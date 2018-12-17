شكرا لقرائتكم خبر عن "نتيجة بوتين 2019" الأكثر مبيعا فى اليابان ..جارديان: تجاوزت شعبية النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على رواج مبيعات روزنامة تحمل صور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اليابان، حتى أن مبيعاتها تجاوزت تلك الخاصة بمشاهير آخرين.
وأفادت شركة The Loft chainstore ، التي لها حقوق حصرية على مبيعات التقويم ، أن الروزنامة التى تظهر الرئيس الروسى البالغ من العمر 66 عامًا تهيمن على المبيعات في منافذ البيع في أنحاء اليابان ، مشيرة الى أنه أصبح أكثر شعبية من الممثل الياباني كى تاناكا ، واحتل المركز الثالث ، يوزورو هانيو ، بطل التزلج الأولمبي للرجال.
وقال موقع SoraNews24 إن البعض يشترون تقويمات بوتين كـ "نوع من النكتة " ، لكن حقيقة الأمر، هناك أشخاص مهتمين بصدق بحياته وشخصيته بعيداً عن الكرملين ، ونوهت "الجارديان" أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها روزنامة بوتين ، نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين اليابانيين في الفترة التي تسبق السنة الجديدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن "نتيجة بوتين 2019" الأكثر مبيعا فى اليابان ..جارديان: تجاوزت شعبية النجوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .