شكرا لقرائتكم خبر عن "نتيجة بوتين 2019" الأكثر مبيعا فى اليابان ..جارديان: تجاوزت شعبية النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على رواج مبيعات روزنامة تحمل صور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اليابان، حتى أن مبيعاتها تجاوزت تلك الخاصة بمشاهير آخرين.

وأفادت شركة The Loft chainstore ، التي لها حقوق حصرية على مبيعات التقويم ، أن الروزنامة التى تظهر الرئيس الروسى البالغ من العمر 66 عامًا تهيمن على المبيعات في منافذ البيع في أنحاء اليابان ، مشيرة الى أنه أصبح أكثر شعبية من الممثل الياباني كى تاناكا ، واحتل المركز الثالث ، يوزورو هانيو ، بطل التزلج الأولمبي للرجال.

وقال موقع SoraNews24 إن البعض يشترون تقويمات بوتين كـ "نوع من النكتة " ، لكن حقيقة الأمر، هناك أشخاص مهتمين بصدق بحياته وشخصيته بعيداً عن الكرملين ، ونوهت "الجارديان" أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها روزنامة بوتين ، نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين اليابانيين في الفترة التي تسبق السنة الجديدة.