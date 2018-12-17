شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز العلماء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافات عن أبرز العلماء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. وكانت فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج قد انطلقت اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة ويستمر على مدار يومين .

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