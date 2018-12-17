شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يحذر من فرار الإرهابيين من مناطق النزاع لتهديد استقرار دول أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من حركة الإرهابيين الفارين من مناطق النزاع إلى الدول التى جاءوا منها أو إلى دول أخرى ، حتى لا ينطلقوا بعمليات إرهابية تؤثر على تلك الدول واستقرارها .
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز" بفيينا ، أن مباحثاته فى النمسا إيجابية، لاسيما فى التنسيق والتعاون بين البلدين.
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