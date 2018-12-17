13 يناير.. محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاستيلاء على 500 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر محاكمة 3 أمناء شرطة، وهارب، لقيامهم بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه "ربيع فتحي" ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والاستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة أمام دائرة أمام الدائرة 29 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد، وهشام محمود صبحي.

كان المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قرر إحالة ثلاث أمناء شرطة وهارب إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين، "محمد.ش، 38 سنة"، أمين شرطة بمصر الجديدة، و"عيد إ"، أمين شرطة بمصر الجديدة في 12 أغسطس الماضي بمنطقة مصر الجديدة بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه ربيع فتحي ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والاستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص .

كما قام المتهمين هشام .ع، أمين شرطة بمصر الجديدة، ومحمد.أ "هارب" بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الواقعة بأن اتفقا معهما على استدراج المجني عليه لمسرح الواقعة وإيهامه بقدرتهما على التعامل في النقد الأجنبي وساعدهما بأن أمداهما بميعاد تواجد المجني عليه بمسرح الواقعة .

كشفت تحقيقات مصطفي مخلوف وكيل أول النيابة الكلية من خلال أقوال "ربيع. ف، 38 سنة"، صاحب مكتبة أنه وإثر اتفاقه مع مجهول على تغيير مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه إلى العملة الأجنبية تقابل معه وآخر لاستلام المبلغ المالي بالمكان المتفق عليه وبرفقته صديقه إلا أنه فوجئ بالمتهمين الأول والثاني يستوقفانه بسيارة دورية الشرطة وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالي وقاما بتسليمه جزء منه وعقب وساطة صديق المتهمين "أمين شرطة" قاموا برد جزء منه وامتنعا عن رد باقي المبلغ وقدره 109 ألف جنيه .

توصلت تحريات المقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة، إلى صحة والواقعة واشتراك المتهم الرابع الهارب في ارتكابها بأن أبلغ باقي المتهمين بالاتفاق بينه وبين المجني عليه بشأن استبدال المبلغ المالي بالعملة الأجنبية واتفق معه على احضار الضحية لمكان ارتكاب الواقعة وبحوزته المبلغ المالي .