سممت طفلتيها.. النيابة تأمر بإيداع ربة منزل مستشفى الأمراض النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي رئيس النيابة، إيداع ربة منزل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير حول حالتها الصحية والنفسية، في اتهامها بوضع سم في الطعام لأطفالها بالشرابية.

طلبت النيابة تحريات الأمن حول الواقعة، واستعلمت عن حالة الطفلتين المصابتين لسماع أقوالهما على سبيل الاستدلال.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على ربة منزل؛ لاتهامها بالشروع في قتل طفلتيها بوضع سم فئران لهما في الطعام، الخميس الماضي.

أوضح مصدر، لمصراوي، أن قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من عامل يفيد بتلقيه مكالمة من زوجته تخبره أنها تخلصت من طفلتيهما.

أضاف المصدر أنه بالانتقال والفحص تأكد صحة البلاغ؛ وتبين وضع الأم لسم فئران للطفلتين مشيرًا إلى أنها وضعت السم في "بطاطس مهروسة"، وأطعمت أطفالها ما أدى لإصابتهما بقيء شديد، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.