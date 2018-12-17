أصغر مشارك بـ"مصر تستطيع": أقدم تقريرًا عن المؤتمر بمدرستي في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

طلب الطفل "حمد" -٨ سنوات- نجل الدكتور حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان والمشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" أن يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

وأكد "حمد"، خلال كلمته، بافتتاح المؤتمر، الاثنين، أنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر ووجه الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعوة والده، مشيرًا إلى أنه سيقدم تقريرا عن المؤتمر لمدرسته في اليابان بالإضافة إلى أنه يدرب طلاب مدرسة في المنيا مسقط رأس والده.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور 28 عالما من العقول المصرية التي تميزت بالخارج وجميعهم من أصحاب الخبرة والإنجازات في تخصصات ذات ارتباط وثيق بالعملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وربطها بالتكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع" هو ملتقى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم بدول العالم.

ويقام المؤتمر سنويا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم اختيار مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستضافة النسخة الرابعة من المؤتمر التي تستمر فعالياته لمدة يومين.

ويشارك في المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة، كما يتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور المهمة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات يكون لها الفضل في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة، وسبل جعل الطالب المصري مشاركا فاعلا في التعلم