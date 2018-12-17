بروتوكول بين ميناء دمياط ومدينة الأثاث لتوفير فرص تصديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها بحثت عددا من المشروعات التنموية وفرص الاستثمار على رأسها إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 1.4 مليار جنيه وإنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 750 مليون دولار وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الميثانول بتكلفة 50 مليون دولار من أبرز المشروعات الجارية التى تقوم بها الميناء.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن من أهم المشروعات المستقبلية إنشاء محطة دعم لوجيستى ومحطة صب سائل وتموين السفن بالوقود والغاز المسال وكذا إنشاء محطة لإنتاج وتداول منتجات البتروكيماويات بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية لصناعات الأثاث على مساحة 45 فدانا لخدمة مدينة دمياط للأثاث حيث تهدف هذه المنطقة إلى توفير كافة الخامات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة وإعادة تصديرها إلى الخارج بما يعزز صناعة الأثاث و يعمل على زيادة الفرص التنافسية للمنتج الدمياطى.

وبحثت الدكتورة منال عوض مع رئيس هيئة الميناء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مدينة دمياط للأثاث و الميناء وشددت على عقد بروتوكول ثنائى بين الجانبين يهدف إلى فتح آفاق تصديرية للمنتج المصنع داخل مدينة دمياط للأثاث.

وتسلمت محافظ دمياط درع الميناء من اللواء أيمن صالح تقديرا لجهودها المبذولة في خدمة المحافظة.