الإمام الأكبر يستعرض جهود "خريجي الأزهر" في مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وترأس اجتماع مسئوليها، بمقرها بمدينة نصر. واستعرض الطيب جهود المنظمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وخدمة الطلاب الوافدين، وتنمية مهارات الأزهريين على المستويين المحلي والدولي. وبحث شيخ الأزهر مع قيادات المنظمة التطوير وسبل الترقي في تحقيق أهداف المنظمة لنشر منهج الإسلام الوسطى بين الشباب، والرد على أفكار الجماعات المتطرفة. ووجه نحو تطوير مناهج الدورات التدريبية، والعمل على الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للمتدربين من مختلف دول العالم مع توفير المراجع المناسبة بما يخدم استكمال المتدرب دوره الدعوي بعد العودة لبلده الأم.

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