شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح من «الإفتاء» لبدء العام الجديد بسلام: «حافظ على صلاتك واستعن بالله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الإفتاء المصرية 10 نصائح للمواطنين من أجل بدء العام الجديد بسلام واطمئنان ومودة وتراحم، داعية إلى الحرص على عدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

وذكرت الدار، في بيان الاثنين، أن النصائح العشر هي:

أولا: لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض وكان الحسن البصري يقول: «إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمٌ ذهب بعضك».

ثانيا: لا تنسَ التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان.

ثالثا: لا تحزن على ضياع شيء يَسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك.

رابعا: تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة.

خامسا: اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.

سادسا: حافظ على صلاتك فهي صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.

سابعا: استعن بالله، وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

ثامنا: اجعل للناس حظًّا من الشكر، والديك إذ أنعما عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينوك على شؤون حياتك.

تاسعا: تعلم كل يوم ولو كلمة؛ فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.

عاشرا: حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها في أيامك القادمة؛ لكيلا تخطئ هدفك.