شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استراتيجية للتوسع في إنشاء بنوك الدم بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، الذي عقدته بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر، تقرير الأمين العام للهلال الأحمر عن أعمال عامي 2017- 2018، وتضمن الاجتماع عرض واعتماد نتيجة خطة إعادة تنظيم العمل بالهلال وتعظيم العائد من الأصول المملوكة له وعرض واعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي للجمعية.

وتضمن الاجتماع استعراض نتائج أعمال الأنشطة الإغاثية وأعمال إدارة التطوع والإسعافات الأولية وفرق التدخل أثناء الطوارئ والمشروعات والبرامج المختلفة للهلال الأحمر، مثل مشروع الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من المهاجرين والمجتمع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ومشروع تلبية احتياجات المهاجرين والمجتمع المضيف في 5 دول متأثرة بالأزمة السورية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي «مدد» برنامج تدريب طلبة المدارس صحة وسلامة ومشروع الدعم النفسى لأهالى الروضة.

كما شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا عن تطوير بنك الدم المركزى التابع للهلال الأحمر، الذي تم افتتاح أعمال تطويره في مايو الماضى، وما تم إنجازه في مجال بنوك الدم عن عام 2018 حيث تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم بقيادة سفير بنوك الدم الفنان خالد النبوى، متضمنًا إضافة 3 بنوك دم جديدة تحت التجهيز، فضلًا عن مناقشة لاستراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمر وأهداف خطة عمل 2019- 2020.

وأكدت والى أهمية تطوير آلية العمل بين المركز العام للهلال الأحمر وفروعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، ووضع استراتيجية للتوسع في إنشاء بنوك الدم بالمحافظات التي لا يوجد بها بنوك للدم تابعة للهلال الأحمر، وكذلك تفعيل انضمام الهلال الأحمر المصرى للجنة القومية للإغاثة التابعة لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا اللجنة القومية الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية الأخرى.

وزيرة التضامن تشارك في اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى