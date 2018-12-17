شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد «مطبخ مدينة الطالبات» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر، لوجه قبلي، الإثنين، المطبخ الخاص بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، للاطمئنان على حالة التغذية لهن.

تفقد «عبدالرؤوف» خلالها مدى سلامة وصحة الغذاء المقدم للطالبات وتأكد من نضج الطعام ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها، مشددًا على ضرورة النظافة الدائمة لمطبخ المدينة الجامعية.