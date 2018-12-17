شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» في مركز طب الأسرة بالدراسة ومستشفى القاهرة الفاطمية لمتابعة «١٠٠ مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، مركز طب الأسرة بالدراسة، ومستشفى القاهرة الفاطمية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، ورافقه خلال تلك الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بمركز طب الأسرة بالدراسة، أجرى «مدبولي» حوارات مع المرضى المتواجدين للاطمئنان عليهم ومعرفة رأيهم في المبادرة، حيث تقدموا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة الهامة، مشيدين بما تلقوه من خدمة طبية أثناء خضوعهم للكشف.

كما أجرى «مدبولي» حوارات مع العاملين في المركز للاطمئنان على سير المبادرة بانتظام ومعرفة حجم المترددين، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على المبادرة حيث وصل عدد المترددين لإجراء الكشف حتى الان إلى 18 مليوناً و720 ألفاً، مضيفة أنه فور ثبات إيجابية العينة يتم أخذ بيانات المريض وتحويله على المستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة والمتابعة معه لحين التأكد من شفائه تماماً.

كما تفقد «مدبولي» مستشفى القاهرة الفاطمية للاطمئنان على تلقي المواطنين الذين ثبت مرضهم بالكشف العلاج اللازم، وقال له أحد المرضي: «نشكركم جدا على تلك المبادرة لأنه طالما فيه صحة كويسة كله هيبقي تمام»، موجهاً الشكر للرئيس على هذه المبادرة. وحث رئيس الوزراء المرضى على متابعة العلاج للاطمئنان على صحتهم، مضيفاً أنه لا داعي للقلق خاصة أن نسب الشفاء من مرض فيروس «سي» تصل إلى 96%.

وخلال الجولة، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٦ ملايين و٥١ ألفا و٨٥٥ مواطنا حتى ظهر اليوم السابع عشر «للمرحلة الثانية» من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.stophcv.eg».