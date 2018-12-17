شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة السبل للتيسير على المواطنين من أهالي منطقة القناة وسيناء بزيادة المعابر وسلسلة الكباري العائمة بمنطقة القناة، شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي العائم بمنطقة الشط السويس، تمهيداً لافتتاحه الفعلي في القريب العاجل، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها وقيادات المحافظة.

وأكد الفريق مهاب مميش أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدفع عجلة التنمية في منطقتي القناة وسيناء وتعمل على ربط ضفتي القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبرها، وهو الأمر الذي دفع هيئة قناة السويس لإنشاء وتشغيل سلسلة من الكباري العائمة على طول القناة لتعمل جنباً إلى جنب مع مرفق المعديات التابع للهيئة، وبالتوازي مع مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس.

وأشاد رئيس الهيئة بتضافر جهود العاملين في ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري الشط العائم بالسويس في وقت قياسي بأيدٍ مصرية 100%، مشدداً على أن هيئة قناة السويس ورجالها الشرفاء لن يدخروا جهداً في سبيل رفعة البلاد وخدمة الوطن.

من جهته، أعرب اللواء عبدالمجيد صقر عن سعادته الكبيرة وشعب السويس بكوبري الشط العائم الذي سيسهم بقدر كبير في تيسير حركة النقل بين ضفتي القناة من أجل دفع عجلة التنمية في المنطقة، موجها الشكر للفريق مُهاب مميش على الدور التنموي الكبير الذي تقوم به هيئة قناة السويس في المنطقة.

يقع الكوبري الجديد بالكيلومتر 147.7 ترقيم قناة، ويبلغ طول الكوبري 227 مترا، وعرضه السطحي 15 مترا، فيما يبلغ العرض الملامس للمياه 25 مترا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في اتجاهين، أما النقل الثقيل فيعبر في اتجاه واحد بحمولة قصوى 70 طنا.

يتكون الكوبري من ثلاث بنتونات عائمة طول كل منها 75 مترا، وهو مصمم طبقاً للمواصفات القياسية العالمية التي تضمن عنصري السلامة والأمان الملاحي حتى إن عملية التحكم في فتح وغلق الكوبري لعبور السيارات تتم بشكل آلي من خلال 3 ماكينات و3 رفاصات ذاتية الحركة في فترة زمنية لا تتعدى 5 دقائق.

تضمن التشغيل التجريبي تجربة تحميل الكوبري بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام، وقد تم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب. واستلزم تصميم وتنفيذ الكوبري اتباع معايير هندسية وفنية معقدة للتغلب على إشكالية الفارق الكبير في منسوب المياه في منطقة الشط المعروفة بشدة التيار بها ووجود اختلاف كبير في منسوب المياه يصل إلى 1.5 متر تبعاً لحالتي المد والجزر في تلك المنطقة، وهو الأمر الذي يبرز كفاءة ومهارة المهندسين المصممين والمنفذين للكوبري بالهيئة وشركاتها التابعة المنفذة للكوبري وإحاطتهم الكاملة بكل ما يتعلق بالمجرى الملاحي للقناة.

يذكر أن أعمال تصميم الكوبري العائم تم إسنادها إلى ترسانة بورسعيد البحرية، والتي حصلت بموجبها على اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (بيروفيريتاس) للرسومات الهندسية، كما تضافرت جهود ترسانات الهيئة ممثلة في ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق مع عدد من شركات الهيئة التابعة للانتهاء من أعمال تصنيع البنتونات العائمة المكونة لجسم الكوبري في وقت قياسي وهى شركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، فيما تولت ترسانة بورسعيد البحرية بعد ذلك مهام تجميع البنتونات وتركيب المعدات على الكوبري.

كما برز دور الإدارة الهندسية بالهيئة بالإشراف على أعمال تنفيذ المراسي الخرسانية ومداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.

عقب ذلك، توجه الفريق مميش واللواء عبدالمجيد صقر والفريق أسامة ربيع وقيادات الهيئة ومحافظة السويس لافتتاح وتفقد عمارات سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان لأرباب المعاشات بالهيئة بمنطقة حوض الدرس شملت افتتاح مسجد الصحابة وعدد 8 عمارات سكنية بإجمالي عدد وحدات 64 وحدة، تلاها تفقد 9 عمارات سكنية أخرى لأرباب المعاشات من عمال الهيئة بإجمالي 270 وحدة سكنية، تقوم بالإشراف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل.

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر

الفريق مُهاب مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد عمر