شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت «التعليم» لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتى تبدأ 29 ديسمبر الجاري، وكذلك الاستعداد للامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوى بنظام الثانوية التراكمية بالنظام التعليمى الجديد، والمقرر أن يعقد في الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على عدم عقد أي امتحانات للطلاب خلال إجازة عيد الميلاد المجيد أو أي أعياد خاصة بالأخوة المسيحين، كما حذرت من عقد امتحانات لطلاب النظام التعليمى الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع الاكتفاء بتقييم الطلاب وفقا لنظام التقديرات الملونة لقياس مدى فهم واستيعاب الأطفال للمعلومة ومدى تفاعلهم مع أقرانهم ومع المعلم داخل الفصل.

ووفقا لنظام التقديرات الملونة يتم تقييم السلوك الفردى والجماعى للطفل من خلال مجموعة من المهام الفردية والجماعية التي تسند إليه من قبل المعلم، ويرمز لتقييم «يفوق التوقعات دائما باللون الأزرق»، و«يلبى التوقعات ويرمز لها باللون الأخضر»، ويلبى التوقعات أحيانا ويرمز لها باللون الأصفر، وأقل من المتوقع ويرمز لها باللون الأحمر، ويتم وضع برامج للارتقاء بالنوع الأخير من التقييم لرفع مستوى الطفل داخل الفصل.

وخاطبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإدارات التعليمية بالدقة والسرية في طباعة أسئلة الامتحانات لصفوف النقل والصف الأول الثانوى وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وشددت على ضرورة الانتهاء من شرح وتدريس كافة المناهج للطلاب ومراعاة منح المساحة الكافية للطلاب للإجابة عن الأسئلة على أن تتسم بالوضوح وأن تراجع جيدا.

وطالبت المديرية الإبلاغ الفورى عن أي أعمال تهدد سير العملية الامتحانية والكنترولات وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشكل يومي، وأكدت ضرورة تسليم أرقام الجلوس للطلاب دون تقييد تسليما بسداد المصروفات المدرسية سواء بالمدارس الخاصة أو الرسمية أو الحكومية.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم رسميًا مديري عموم الإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات إدارة الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، من حيث الطباعة، والتظريف، والتوزيع، وذلك على مستوى جميع المدارس الثانوية العامة التابعة لكل إدارة، والتي يؤديها طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من الأحد 13 يناير 2019، حتى الخميس 24 يناير طبقًا للجدول النهائي الذي أعلنته الوزارة رسميًا.

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية بالإشراف على أعمال تقدير الدرجات داخل المدارس، مع التنبيه، مشددًا على تسجيل غياب الطلاب بدقة، وانتظام وتحرير استمارة غياب لكل طالب تخلف عن أداء الامتحان. وأكدت الوزارة على الإدارات التعليمية بأن تهتم بموافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بتقرير إحصائي عن نسب الحضور والغياب للطلاب عن كل يوم امتحاني.

كما شددت الوزارة أن هذه الامتحانات ستكون امتحانات تجريبية، ولن يتم احتساب أي من نتائجها ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي، وسيجري احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب في الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي، في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني.