شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4500 عبوة سائل شيشة إلكترونية في «غرب بورسعيد»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أكثر من 4500 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية المحظور استيرادها مُهربة داخل حاوية أثاث بميناء غرب بورسعيد، في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، والعمل على ضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 26 طرد بداخلهم 4576 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية والمحظور استيرادها بدون موافقات من الجهات المعنية داخل حاوية مشمولها إكسسوارات أثاث، قادمة من إحد ى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات التجارية ملك «معتزس. م.»، 44 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وبإجراء التحريات وسؤال «طارق م.»، مواليد 1959، مستخلص جمركي، ومفوض من قبل صاحب الشأن أفاد بأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.