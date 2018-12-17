شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ ولن نسمح بخروجهم ليكون مصيرهم الفقدان فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أوجه كل التحية والتقدير للشعب النمساوى العظيم وأشكر كل المصريين لاستقبالهم لى أمس واليوم فى درجة حرارة اثنين وثلاثة تحت الصفر وهو امر مقدر لى".

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، أن هناك توافقا كبيرا بين مصر والنمسا فى مختلف الموضوعات، وستكون هذه الزيارة نقطة انطلاق فى مسيرة التعاون بين مصر والنمسا.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه ناقش مع مستشار النمسا التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتكنولوجيا، والتحديات التى تواجه المنطقة.

وتابع الرئيس: "نحن فى مصر كان لدينا التزاما أخلاقيا وإنسانيا قبل أن يكون التزاما أمنيا، ولدينا فى مصر 5 ملايين لاجئ لم نتعامل معهم كلاجئين، ولن نسمح للاجئين أن يخرجوا من مصر يكون مصيرهم الفقد فى البحر وهذا التزام أمام الإنسانية والتاريخ"، مشددا على أن الملايين من اللاجئين الذين يعيشون فى مصر يعاملون مثل المصريين.