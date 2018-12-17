شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: زيارتى للنمسا نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجود توافق كبير بين مصر والنمسا فى الكثير من الموضوعات، معتبرا أن زيارته للنمسا نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين.
وأوضح الرئيس خلال مؤتمر صحفى مع المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز" بفيينا، أن اللجنة المشتركة لبحث مجالات التعاون لم تنعقد منذ 2010، لذا تم الاتفاق على عقدها خلال العام المقبل، حتى يتم صياغة الموضوعات.
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