شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سعوديون يطلقون دعوات لمقاطعة المنتجات التركية واستبدالها بمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق نشطاء سعوديون دعوات واسعة إلى مقاطعة المنتجات التركية، وذلك كرد فعل شعبى على استهداف أردوغان للمملكة العربية السعودية فى قضية الصحفى جمال خاشقجى. وأطلق النشطاء السعوديون سعوديون هاشتاج "سعوديون نرفض المنتجات التركية"، داعين إلى مقاطعة كافة المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية أو منتجات دول أخرى صديقة مثل مصر. واعتبر النشطاء أن شراء المنتجات التركية "خيانة للوطن"، فيما قدموا قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في أسواق المملكة العربية السعودية. وظهر هاشتاج آخر "مقاطعين تركيا سفر ومنتجات"، قال فيه السعوديون إن الأتراك يستهدفون مصر كما يستهدفون السعودية، وهي دولة عربية شقيقة وحليف للمملكة وتستحق دعم سياحتها ومنتجاتها.

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