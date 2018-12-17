شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح ما بين خفيفة وشديدة، وأغلق بوغاز البرلس، وتوقفت حركة الصيد فى بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وهطول الأمطار ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، على أن عمليات الصيد توقفت فى بحيرة البرلس والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، ونهر النيل وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد، لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط، وهطول الأمطار مما تتعذر عمليات الصيد به.

وأضاف عبدالنبى البرلسى، شيخ الصيادين، لـ"الخليج 365" أن كل مدن وقرى المحافظة وخاصة البرلس وبلطيم تتعرض لنوه ورياح شديدة، وهطول أمطار مما أدى لتوقف حركة الصيد بها، مؤكدًا أن حركة الملاحة توقفت بميناء البرلس، ورست حوالى 450 مركب صيد إلى رست على أرصفة الميناء، وببوغاز البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط بمطوبس، وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح فى البحر المتوسط مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد، ولم يغلق ميناء الصيد أبوابه أمام الأعمال الإدارية والخدمات العامة لأصحاب المراكب والصيادين.



















