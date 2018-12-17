شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ومستشار النمسا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القاهرة وفيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والنمسا. فيما وقع الوزراء مذكرة تعاون بين مصر والنمسا بين وزارتى الاستثمار فى مصر ووزارة المالية فى النمسا، مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والرقمنة فى النمسا لما يخص المنطقة الحرة للاستثمار مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، ومذكرة تفاهم فى البحث العلمى بين مصر والنمسا، مذكرة تفاهم بسأل التعاون فى مجال التكنولوجيا والابتكار، مذكرة تعاون بشأن السكة الحديد وماكينات السكة الحديد والبنية التحتية، اتفاقية بين المشروعات القومية المصرية والجانب النمساوى لإنشاء خط إنتاج فى مصر وتوريد المعدات.

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