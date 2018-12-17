شكرا لقرائتكم خبر عن التأديبية العليا تعاقب رئيس حى لإنقطاعه عن العمل 5 أشهر وإدعاء المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس حى بكفر الشيخ بعقوبة التنبيه، وذلك لانقطاعه لمدة 5 شهورعن أداء مهامه عمله كرئيس حى بقرار من المحافظ ، وبدون عذر او إجازة، فضلًا عن إدعاؤه المرض لستر مدة غيابه ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر قرار من محافظ كفر الشيخ ، بندب المحال للعمل رئيس لأحد الأحياء بكفر الشيخ ، وتم اخطار المحافظة من قِبل الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ ، الا أنه لم ينفذ قرار الندب بالرغم من قيامه بإخلاء طرفه من الجهة التى كان يعمل بها قبل إسناد رئاسة الحى له ، ولكنه تغيب عن أداء مهامه كرئيس للحى وأكد ذلك شهادة الشهود.
وآضافت المحكمة ، بأن المحال خرج على مقتضي الواحد الوظيفي وخالف القواعد المنظمة للعمل والإجازات وقانون الخدمة المدنية ، من خلال انقطاعه عن العمل مدة 5 أشهر بدون أي عذر أو سبب واضح ، فضلاً عن إتخاذه الكذب كوسيلة للستر عن انقطاعه ، فأكد أن سبب الانقطاع هو مرضه الشديد
، وبفحص الإخطارات تبين عدم وجود خطابات تفيد أي إخطار بأنه مريض ، ولم يتقدم بأي أجازة مرضية أو اعتيادية ، وبشأن واقعه ادعاؤه للمرض ، ثبت يقينًا للمحكمة من التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى ، أن المحال يعانى من جرح قديم في الرأس ، وحالته الطبية في حدود الطبيعي ولا تناسب طول فترة الإنقطاع ، وتم التنبيه عليه للعودة لعمله وممارسة عمله ، ونوهت أسباب الحكم ، أنه لايجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
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