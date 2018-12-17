شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصرى يابانى بمؤتمر التعليم بالغردقة: أنا بحب مصر وإن شاء الله مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الطفل حمد الزناتى المصرى اليابانى نجل العالم المصري حسين الزناتى، التحية للمشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم قائلا: "أنا بحب مصر وأنا مبسوط بمشاركتى بمؤتمر مصر تستطيع وأشكر السفيرة نبيلة مكرم على الدعوة". وأضاف الطفل في كلمته "أنا جئت من اليابان لعمل تقرير مدرسى عن التعليم باليابان وأنا أقوم بتدريب إحدى أطفال قرى المنيا وإن شاء الله مصر تستطيع". وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

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