شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التعمير تسلم أول 5 عقود تمليك لواضعى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إنه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة ، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14/12/2017، قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات التي تم تنفيذها البنية القومية والاساسية. وحررت الهيئة عدد 5 عقود وتسليمها لأصحابها المنتفعين باكورة تسليم العقود لجميع المنتفعين التي تنطبق عليهم شروط التقنين طبقا للقانون المذكور.

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