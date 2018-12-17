شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تخطط لخفض نسبة الانبعاثات الضارة بمعدل 5% بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الدولة المصرية إلى الالتزام بتحقيق الإنجازات الواردة فى أهداف رؤية مصر 2030، حيث حقق مجال طفرة من خلال تحقق هدف لرؤية مصر 2030 يتمثل فى تخفيض نسبة الانبعاثات بمعدل 5% وذلك عام 2020.

وعرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، انفوجراف يوضح انخفاض متوسط معامل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ خلال شهر سبتمبر 2017 بنسبة 4% ليصل إلي 587.28 جرامك.و.س مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، على أن يكون المستهدف تخفيض نسبة الانبعاثات إلى 5 % بحلول عام 2020.



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