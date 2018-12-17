شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: مصر عادت بقوة لممارسة أدوارها الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن وزارة الإنتاج الحربى استفادت كثيرا من مؤتمرات مصر تستطيع، وبدأنا مشاريع مع العلماء بكل إخلاص وتفانى، ولم يتقاض أى عالم أى أجر بأى شكل من الأشكال، موجها الشكر لكل ما يقدمونه لبلدهم.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى الرابع لعلماء وخبراء مصر فى الخارج 2018 تحت شعار "مصر تستطيع بالتعليم"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة الغردقة، أن مصر عادت بقوة لممارسة أدوارها الإقليمية والدولية على أفضل مستوى، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم واجه تحديات كبيرة للخروج بمشروعه، والرئيس عبد الفتاح السيسى اقتنع بفكر "شوقى"، وأن هذا المشروع يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

ونقل وزير الدولة للإنتاج الحربى، كلمة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، قائلا: "يطيب لى فى بداية الحديث أن أنقل إليكم جميعا تحية عطرة وترحيبًا خالصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى وطنكم الأم مصر، كما يسعدنى أن أكون اليوم بين هذا الجمع من أبناء مصر الأوفياء والنوابغ الذين اضافوا للبشرية بعلمهم واكتشافاتهم خطوات واسعة على طريق التقدم والنمو".

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى، على لسان "مدبولى": "إن اجتماعنا اليوم هو خطوة جديدة من خطوات مشوار بدأته مصر على طريق إعادة البناء؛ إعادة بناء الوطن والمواطن، وكلنا يعلم أنه لا يمكن بناء الوطن إلا بسواعد مواطن متعلم، مواطن يعرف للعلم مكانه وللتعليم قيمته، وهذا ما دفع الحكومة للعمل الدؤوب على مسار تطوير وتحديث نظام التعليم فى مصر بعد أن أصبح النظام القديم المعتمد على الحفظ والتلقين نظاما لا يليق بمصر، ولا بمكانتها، ولا يساعد على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030".

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يغيب عن حضراتكم جميعًا أن مصر تسعى لنظام تعليمى يضع فى حساباته تأهيل المواطنين، وخاصة فئة الشباب منهم إلى سوق العمل، ولا نعنى بسوق العمل السوق المصرية فقط، بل إننا نسعى لتقديم خريج يتوافق مع كمتطلبات سوق العمل العالمية، ولن يكون هذا ممكنا إلا إذا ربطنا بين العملية التعليمية والأساليب الحديثة فى اتمامها والتى تتخذ من التكنولوجيا وسيطا يمكننا الاستعانة به وتوظيفه للوصل إلى هذا النظام التعليمى الحديث".

وأكد رئيس الوزراء على "أن مصر التى تحتضن اجتماعكم هذا تنتظر منكم مساهمات فاعلة على المستويات كافة، فتطوير العملية التعليمية ليس مجرد قرار يتخذه المسئول، لكنه مشروع قومى للنهوض بالمواطن، وهو مشروع لبناء جيل للمستقبل لا يشعر بانفصال عن العالم الذى يعيش فيه، وكلكم يعلم أن النظام التعليمى الذى نسعى إليه ليس نظام التلقين للامتحان، لكنه نظام بناء انسان يعرف قيمته، نظام يخلق مواطنا يحافظ على موروثه الثقافى والدينى، يعرف للوطن قيمته، لكنه لا يحرمه ميزة الانفتاح على العالم، وعلى تكنولوجيا المستقبل ويدعوه ويدعمه على طريق الابتكار والتميز“.

وختم كلمته قائلًا: "أكاد أن أستشعر حرجا فى توجيه الشكر إليكم على مبادرة الحضور والمشاركة، ذلك أنى أعرف أن مصر التى احتضنت خطواتكم العلمية والتعليمية الأولى محفورة فى وجدان كل منكم، وأن أمنياتكم فى تحقيق نهضة تعليمية فى مصر لا تقل عن مسعانا فى الحكومة، وكلى ثقة فى أن لديكم الكثير مما يمكن تقديمه لوطنكم، وأن أحدا منكم لم يكن ليغيب عن المساهمة بجهد وفير فى صناعة مستقبل مصر".

ويقام مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" فى الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية فى الدولة.

كما يشارك به 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية فى مجالات التعليم المختلفة، ويتضمن 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصرى من أدوات تسهم فى عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة.