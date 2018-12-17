شكرا لقرائتكم خبر عن "سعفان" يسلم 46 عقد عمل للمعاقين و71 شهادة أمان للعمالة بشركة للدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين ، بديوان عام الوزارة، 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ، وشهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي نظمتها مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل ، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة ، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

كما سلم الوزير -أيضا- 71 شهادة "أمان" للعاملين بشركه الدقهلية للدواجن ، وذلك بحضور أحمد القللي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية ، والسيد السنجابي وكيل المديرية، وقيادات المديرية، فضلا عن رئيس الشركة ومديرها العام.

وقال وزير القوى العاملة: إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر ، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة بالاهتمام في رعاية هذه الفئة خلال السنوات المقبلة أيضا وليس العام فقط، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم .

وشدد الوزير علي الإخلاص في العمل، والعمل بروح إيجابيه من أجل خدمه المواطن المصري، وانجاز المهام، موجها الشكر والتقدير لكل الشركات التي قامت بالمساعدة في توفير شهادات أمان لعمالها، معربا عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لكي نتخلص من عبء البطالة .

وقال الوزير: إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أدت إلى استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم ، مشيراً إلى أن شهادة أمان تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى في طريق حماية تلك الفئة.

ووجه الوزير مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات بضرورة توفير شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة ، فضلا عن عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ليقوم بتسليمها تباعا.

ومنح الوزير شهادات تقدير لكل من لرئيس مجلس إدارة ، ومدير عام شركة الدقهلية للدواجن ، وتكريم أحمد القللي مدير المديرية باسم فريق العمل القائم علي البرامج الثلاث لمبادرة "مصر بكم أجمل " بالمحافظة.