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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدى يوقع عقد شراكة بين كلية طب جامعة فينا وطب جامعة النهضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، قبل قليل، عقد شراكة بين كلية الطب جامعة فينا وكلية الطب بجامعة النهضة، فى مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمى والمناهج وتوأمة مع كلية الطب بجامعة النهضة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا، قد شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدة مجالات.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، مباحثات مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا، عقب وصوله القصر الرئاسى.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدى يوقع عقد شراكة بين كلية طب جامعة فينا وطب جامعة النهضة.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .