شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدى يوقع عقد شراكة بين كلية طب جامعة فينا وطب جامعة النهضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، قبل قليل، عقد شراكة بين كلية الطب جامعة فينا وكلية الطب بجامعة النهضة، فى مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمى والمناهج وتوأمة مع كلية الطب بجامعة النهضة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا، قد شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدة مجالات.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، مباحثات مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا، عقب وصوله القصر الرئاسى.































