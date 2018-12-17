شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن من الأطباء على سير العمل بمبادرة الكشف عن فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء حديث ودي مع عدد من الأطباء والمرضي خلال زيارته لمركز طب الأسرة بالدراسة، يرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة مبادرة القضاء علي فيروس سي. واطمأن رئيس الوزراء من المرضي علي سير العمل بالمركز وإجراء التحاليل للمواطنين للكشف علي فيروس سي. وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليون و 576 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

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